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Tunceli’de renkli Gağan etkinliği

İHA

Tunceli'de düzenlenen geleneksel "Gağan etkinliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Tunceli’de renkli Gağan etkinliği

Tunceli’de düzenlenen geleneksel “Gağan etkinliği” renkli görüntülere sahne oldu.
Tunceli’de her yıl geleneksel olarak yapılan Gağan etkinliği bu yıl da kent merkezinde gerçekleştirildi. Yoğun yağmur altında gerçekleşen ve vatandaşların da ilgi gösterdiği kutlamada, yaşlı bir adam, gelin kılığına giren bir erkek ile onlara eşlik eden yüzü siyaha boyanan kadın, davulzurna eşliğinde kent merkezindeki esnafları gezerek yiyecek topladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte toplanan yiyecekler daha sonra katılımcılara dağıtıldı.
Kent merkezinde gerçekleşen etkinliğin sonunda hazırlanan niyazlar ile esnaftan toplanan yiyecekler Seyit Rıza Meydanı’nda toplanan vatandaşlara ikram edildi.
Gağan etkinliği hakkında bilgi veren Alevi Dedesi Kadir Bulut, “Coğrafyamızda yılın son ayına Gağan denir. Gağan Aralık ayının ikinci haftasında başlar Ocak ayının ikinci haftasına kadar sürer. Eski yılı uğurlama yeni yılı da karşılama diyebileceğimiz kadim bir geleneğimizdir. Bu geleneğe farklı yorumlar da yapabiliriz. Akademik anlamda önü açık bir gelenektir fakat bizim için bu topraklarda Gağan denildiği zaman evlerimizde, sokaklarımızda ve ocaklarımız da yeni yılın hayırlı, bereketli, sağlıklı ve güzel olmasını temenni ederiz. Biz Gağan’ı kutlarken oruçla birlikte tüm olumsuzlukları atardık. Yeni yılımızın barış içinde geçmesini diliyorum” dedi.
Gağan etkinliği hakkında bilgi veren Halk Müziği Sanatçısı Metin Kahraman, “Bu zaman üç aylık ritüellerimizin başladığı tarihtir. Üç ay boyunca mekanlarımızda Hızır’ı beklediğimiz bir Gağan’da dört oyuncumuz var. Yüzü siyah olan 2020 yılının sultanıdır onu temsil eder. Kadın rolündeki kişi dünyadır. Bu dünya herkese yar olmuyor, dünya bakidir kimseye yar olmuyor. Yaşlı kişi de Khaldır (yaşlı). O da 2019 yılının sultanıdır. O da ömrünü bu zamanlar dolduracak. İbadetlerimiz bu üç aya yoğunlaşmıştır. Pirlerimiz bu tarihlerde gezmeye başlar. Başta evlere gelin gidenler bu tarihlerde ziyaret edilir. Cemler ve cemaatler bu üç ay içerisinde gerçekleşir” diye konuştu.

TUNCELİ

28 Aralık 2019 Cumartesi

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