Tunceli'de yeni yıl öncesi 'Gağan' kutlaması

TUNCELİ'deki Alevilerce, 'Gağan' olarak adlandırılan yeni yıl etkinlikleri sokak gösterileri ve lokma dağıtılarak kutlandı.

Alevi geleneklerine göre yeni yılın gelişi olarak kutlanan 'Gağan' etkinlikleri, Tunceli'de başladı. Her yıl 28 Aralık13 Ocak arasında kutlanan Gağan için bir araya gelen yüzlerce kişi sokak gösterileri ve çeşitli oyunlar sergileyerek kutlamaya başladı. Aleviler arasında 'Hak lokması' diye adlandırılan lokma dağıtıldığı kutlamalarda renkli anlar yaşandı.

Etkinlikte konuşan ses sanatçısı Metin Kahraman, 'Gağan'ın yoksullara sahip çıkılmanın anlamı taşıdığını söyledi. Gağan etkinliğinde toplanan eşyalar yiyecekler o yörede bulunan yoksul ailelere dağıtıldığını anlatan Kahraman,"Gağan'ın bir başka özelliği de kutlamalar sonunda herkes baharda toprakların bereketli olması, nehirlerin ve ırmakların coşkulu akması ve bereketli bir yıl geçmesi için dua eder. Gağan, Aleviler için çok eski bir kültürel gelenektir. Unutulmaya yüz tutmuştu biz bunu yaşatmak için çabalıyoruz" dedi.



TUNCELİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:04

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