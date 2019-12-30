Ovacık'ta eğitime kar tatili

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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde, okullara bir gün ara verildiği bildirildi.







TUNCELİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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