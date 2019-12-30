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Tunceli'de kar 139 köy yolunu kapattı, 1 ilçede eğitime ara verildi

İHA

Tunceli'de etkisin gösteren kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı, bir ilçede ise bugün okullar tatil edildi.

Tunceli'de kar 139 köy yolunu kapattı, 1 ilçede eğitime ara verildi

Tunceli'de etkisin gösteren kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı, bir ilçede ise bugün okullar tatil edildi.
Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'nin de merkezi hariç yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 139 köy yolu ulaşıma kapandı. Etkili olan kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkıp kara saplandı. Ovacık ilçesinde ise bugün için eğitime bir günlük ara verildiği belirtildi.İlçelerden Ovacık, Pülümür,Nazımiye ve Hozat'ta kar kalınlığının 30 santime yaklaştığı bildirildi.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekterliği tarafından oluşturulan karla mücadele ekiplerinin kapalı köy yollarında çalışmasını aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.
Öte yandan, kent genelinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının devam edeceği öğrenildi.

TUNCELİ

30 Aralık 2019 Pazartesi

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