Tunceli'de yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

TUNCELİ´nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanında koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğluna 50 bin lira para cezası para cezası verildi.

Çemişgezek ile Hozat ilçeleri kırsal alanında 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince düzenlenen uygulama sırasında yakalandı. Baba ve oğlunu kestikleri 2 yaban keçisiyle yakalayan jandarma ekipleri, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kesilen 2 yaban keçisine el koyarken, baba ve oğluna 50 bin lira para cezası uyguladı.





TUNCELİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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