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FKA, yılın son toplantısını yaptı

İHA

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2019 yılı son yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı.

FKA, yılın son toplantısını yaptı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2019 yılı son yönetim kurulu toplantısı Tunceli’de yapıldı.
FKA'nın 2019 yılı Aralık ayı yönetim kurulu toplantısı Bingöl Valisi Kadir Ekinci başkanlığında Tunceli’nin Pertek ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Bingöl Valisi ve FKA Dönem Başkanı Kadir Ekinci, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İllerin Genel Meclis ile Ticaret ve Sanayi Odalarının başkanları katıldı.
2019 Yılında Fırat Kalkınma Ajansının TRB1 Bölgesinde turizm ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yaparak bölgenin kalkınması amaçlı birçok projeye mali ve teknik destek sağladığını belirten Vali Kadir Ekinci: “2020 yılında da 11. Kalkınma Planıyla uyumlu olarak gerek bölgemizin gerekse de ülkemizin kalkınmasına destek sunma amaçlı başarılı projelere imza atacağına inanıyoruz. Bu vesile ile de 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum”dedi.
Toplantıda ajansın 2020 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programlarına ilişkin hususları değerlendireceklerini ifade eden Vali Ekinci:"2020 yılı için ajansımız tarafından hazırlanmış Taslak Çalışma Programı değerlendirmeye sunulacak. Çalışma programı, imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’ lerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, stratejik yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanarak rekabet gücünün artırılmasıdır. İmalat sanayinde üretim kabiliyetlerini artıracak altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, Yukarı Fırat Havzası destinasyonlarının oluşturulması, markalaştırılması ve tanıtılması, turizm değerlerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi, bölgeye düzenlenen düzenli tur sayısının artırılması, süt ve yem bitkileri üretimi artırılarak bölgede son dönemde gerçekleştirilen yatırımlar dahilinde süt sektöründe azami katma değer artışının sağlanmasıdır. Bölgede tarımsal üretici örgütlenmelerinin etkinlik düzeyi artırılarak üreticiler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi, tarımda verimliliği artırmaya yönelik tekniklerin yaygınlaştırılması üzerine gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler üzerine odaklanmakla birlikte kaynak verimliliği, yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi başlıkları altında fırsat görülen faaliyetleri de içermektedir. Ayrıca 2020 yılında uygulanacak Fizibilite Desteği Programları, Teknik Destek Programları, Güdümlü Proje çalışmaları, Ajans Yatırım Destek ve Tanıtım çalışmalarına yer verilmiştir. Bu hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız.2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirme sonuçları toplantımızda görüşülecektir”ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

31 Aralık 2019 Salı

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