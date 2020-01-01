Vali Sonel:"Önemli yatırımların tamamlandığı bir yıl geçirdik"

Yeni yıla kentin huzurunu sağlayan güvenlik güçleriyle birlikte giren Vali Tuncay Sonel, kentte önemli yatırımların tamamlandığı bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Vali Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutan Tuğgeneral Turgay Aras,İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ,İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'le birlikte, Pülümür, Ovacık, Mazgirt yol kontrol noktalarını ve Çiçekli Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek yıl son saatlerini ve yeni yılın ilk saatlerini güvenlik güçleriyle geçirdi. Daha sonra Sonel ve beraberindekiler, esnafları ziyaret edip, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Sevinçleri ve üzüntüleriyle 2019 yılını geride bıraktıklarını belirten Vali Tuncay Sonel, geride bıraktıkları yılın , yaptıkları ve yapamadıklarının değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tunceli adına güzel gelişmelerin yaşandığı, önemli yatırımların tamamlandığı bir yıl geçirdiklerini de anımsatan Sonel:" 2020 yılında da huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek Tunceli’nin hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşması için çalışmalarımız artarak devam edecektir"dedi.

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