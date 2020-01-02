Tunceli'de "Sınırsız Okuyoruz" projesi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde “Sınırsız Okuyoruz” projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler, hem eğleniyor, hem de yüzme öğreniyor.

Nazımiye ilçesinde proje kapsamında yapılan “Mutlu Yarınlara Kulaç Atıyoruz" etkinliğinde Kurtuluş İlköğretim ile Nazımiye Ortaokulu’nda en çok kitap okuyan, 714 yaş arası 15 çocuk belirlendi. 15 çocuk,ilçeden Gençlik ve Spor il, ilçe müdürlükleri koordinesinde servisle kente getirilerek yarı olimpik yüzme havuzunda eğlenmeleri sağlandı. Eğitim de verilen öğrenciler, eğlenmenin yanı sıra yüzme öğrendi.Eğitim kapsamında, öğrencilere bir doktorun de eşlik ettiği belirtildi.

Böyle bir imkan sağlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenciler, desteklerinden dolayı Vali Tuncay Sonel’e teşekkür etti.

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