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AK Partili Tek: Libya tezkeresi Türk’ün gücünün Doğu Akdeniz’de demir yumruğudur"

İHA

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Libya tezkeresine destek açıklamasında bulundu.

AK Partili Tek: Libya tezkeresi Türk’ün gücünün Doğu Akdeniz’de demir yumruğudur"

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Libya tezkeresine destek açıklamasında bulundu.
Tezkere sürecinin her zaman vatan sevgisinin teorik olarak masada değil, pratik olarak sahada da en net şekilde sergilendiği bir süreç olduğunu belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, “Ülkemizin etrafında zulüm çemberinin kırıldığı stratejik bir hamlenin zeminidir.Libya tezkeresine destek verip bölge barışına katkı sağlayan tüm kamuoyuna teşekkür ederim. Bugün tezkereye karşı çıkıp çöl aslanı, Ömer Muhtar’ın emanetini anlamayanlara karşın bu emaneti korumak için Libya'dayız. Bu tarihi emanetinin değerini anlayanlar gerekirse çölde bir kum tanesi gerekirse Akdeniz’de bir damla su olurlar. Ancak bu emanetin değerini bilmeyenler ise zalimleşmiş yapının güdümüyle zulüm çemberinin kuklası olurlar. Halkımız bu tarihi sürecin dostunu da, postunu da tarihe yazmıştır"dedi.
Bugün yapılması gerekenin topyekun devlet aklıyla hareket etmek olduğunu aktaran Tek:" Ortadoğu da zalimlerin sömürü düzeni bugün nasıl Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla bozulmuşsa, Doğu Akdeniz’deki kirli oyunları da Libya tezkeresi bozacaktır. Libya tezkeresi Türk’ün gücünün Doğu Akdeniz’de Demir yumruğudur.Son olarak bu tarihi bilinçle Ömer Muhtarın emanetini korumak, Doğu Akdeniz’de zalimlerin kirli oyununu bozmak için atılan bu kutlu hamlenin hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum"ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

03 Ocak 2020 Cuma

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