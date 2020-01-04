Tunceli'de 220 köy yolu ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli'de 220 köy yolu ulaşıma kapandı

DHA

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 220 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, köy yollarını kardan temizlemek için 24 saat aralıksız çalışıyor.
YABAN KEÇİLERİ KAR İÇİNDE YİYECEK ARADI
Kar esareti, Tunceli'de hayvanların yiyecek bulamalarına zorlaştırdı. Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'nde yaşayan ve koruma altında bulunan yaban keçilerileri, kurumuş otları karı kazıyarak bulup beslenirken, bazılarının ise meşe ağaçlarının dallarına tırmanarak meşe burçlarını yediği gözlendi.
 

TUNCELİ

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de karda dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de 218 köyün yolu kapanırken, dağlık alanda kar altında yiyecek arayan dağ keçileri de görüntülendi
YEREL HABERLER Tunceli’de karda dağ keçileri yiyecek ararken ...
CHP'li Pertek Belediye Başkanı'na 'tanıdıklarını işe aldı' tepkisi
YEREL HABERLER CHP'li Pertek Belediye Başkanı'na 'tanıdıklarını işe ...
CHP'li belediye başkanına,"İşe alımlarda hakkaniyetli davranmadı” tepkisi
YEREL HABERLER CHP'li belediye başkanına,"İşe alımlarda hakkaniyetli ...
AK Partili Tek: Libya tezkeresi Türk’ün gücünün Doğu Akdeniz’de demir yumruğudur"
YEREL HABERLER AK Partili Tek: Libya tezkeresi Türk’ün gücünün Doğu ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni ...
Tunceli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL HABERLER Tunceli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Tunceli'de "Sınırsız Okuyoruz" projesi
YEREL HABERLER Tunceli'de "Sınırsız Okuyoruz" projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X