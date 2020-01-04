Tunceli'de 220 köy yolu ulaşıma kapandı

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TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, köy yollarını kardan temizlemek için 24 saat aralıksız çalışıyor.

YABAN KEÇİLERİ KAR İÇİNDE YİYECEK ARADI

Kar esareti, Tunceli'de hayvanların yiyecek bulamalarına zorlaştırdı. Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'nde yaşayan ve koruma altında bulunan yaban keçilerileri, kurumuş otları karı kazıyarak bulup beslenirken, bazılarının ise meşe ağaçlarının dallarına tırmanarak meşe burçlarını yediği gözlendi.





TUNCELİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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