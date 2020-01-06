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Tunceli’de karla mücadelede 177 köy yolu açıldı, 41'inde çalışma sürüyor Tunceli'de bazı bölgelerde ...

İHA

Tunceli'de son 1 haftada yağan kar nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, kapanan köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Şu ana kadar kapanan 218 köy yolundan 177'sinin açıldığı 41'inde ise çalışmanın devam ettiği aktarıldı.

Tunceli’de karla mücadelede 177 köy yolu açıldı, 41'inde çalışma sürüyor Tunceli'de bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, kapanan köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor

Tunceli'de son 1 haftada yağan kar nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, kapanan köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Şu ana kadar kapanan 218 köy yolundan 177'sinin açıldığı 41'inde ise çalışmanın devam ettiği aktarıldı.
Bu kış mevsiminde karın geç geldiği Tunceli'de, son bir haftada yağışlar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, kapanan köy yollarından 177'sini 24 saat süren aralıksız çalışmalarla açtı. Halen kapalı bulunan 41 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmasının sürdürdüğü bildirildi.
Hayvancılıkla uğraşan ve kar yağışının geç geldiğini belirten Hanuşağı Köyü Muhtarı Haydar İlik:"Şu anda 1 buçuk metre kar var. Bu son bir haftada yağdı. Geçen sene 4 metre yağmıştı. Kış yeni başladı. Daha çok yağacağını düşünüyoruz”dedi.
Öte yandan bölge geneline için bugün de kar yağışı uyarısı yapıldı.

TUNCELİ

06 Ocak 2020 Pazartesi

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