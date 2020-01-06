Pertek Belediyesi’ne işçi alım tartışması CHP li Başkanı Alan’ın açıklaması sonrası alımlara tepki gösteren grup ta belediye önünde açıklamalarda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pertek Belediyesi’ne işçi alım tartışması CHP li Başkanı Alan’ın açıklaması sonrası alımlara tepki ...

İHA

Belediye önünde açıklamada bulunan CHP li Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, geçen hafta belediyeye ait şirkete alınan 35 kişinin tamamen hakkaniyet ölçülerine göre işe alındığını söylerken, karşı açıklamada bulunan protestocu gruba CHP İlçe Başkanı Erdoğan, "Alımlar daha sağlıklı bir şekilde yapılır ve yürütülebilirdi ama olmadı. Ama İnşallah orta yolu bulacağız" demesi dikkat çekti.

Pertek Belediyesi’ne işçi alım tartışması CHP li Başkanı Alan’ın açıklaması sonrası alımlara tepki gösteren grup ta belediye önünde açıklamalarda bulundu

Belediye önünde açıklamada bulunan CHP li Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, geçen hafta belediyeye ait şirkete alınan 35 kişinin tamamen hakkaniyet ölçülerine göre işe alındığını söylerken, karşı açıklamada bulunan protestocu gruba CHP İlçe Başkanı Erdoğan, "Alımlar daha sağlıklı bir şekilde yapılır ve yürütülebilirdi ama olmadı. Ama İnşallah orta yolu bulacağız" demesi dikkat çekti.
Tunceli’nin Pertek İlçesi Belediye Başkanı Ruhan Alan, geçen hafta belediyeye ait şirkete 35 kişinin işe alınması nedeniyle gerçekleştirilen tepki açıklamasına belediye önünde düzenlediği basın açıklamasıyla cevap verdi.
Başkan Alan, “Belediyemize bağlı şirket üzerinden geçtiğimiz hafta işçi alımı gerçekleştirdik. Bu alımlarda hak, hukuk ve adaletin yanı sıra belediyemizin ihtiyacı olan kalifiye eleman sıkıntısını gidermeye çalıştık” dedi.
Belediyeye akrabalarını aldığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Alan, “Ne birinci, ne ikinci, ne de üçüncü, dördüncü kuşak bir akrabam işe alınmamıştır. İşsiz, maddi durumu iyi olmayan yurttaşlara öncelik vermenin gayreti içinde olduk. Evini, ailesini geçindirmek zorunda olan insanların yanı sıra önceki yönetim tarafından işten çıkartılan insanlara da öncelik tanıdık. Yine gerek engelli gerekse yakın zamanda evladını ve ailesinin tamamını trafik kazasında kaybetmiş insanların da bu alımlardan istifa etmelerini sağladık” diye konuştu.
Farklı siyasi görüşlerden belediyeye işçi alındığını ve bunun Türkiye’de nadir bir durum olduğuna vurgu yapan Alan, “İlçemizde üniversiteyi bitirip işsiz olan bir çok genç mevcut. Yine alımları yaparken bu insanlara da öncülük tanımaya çalıştık. Bizler bir siyasi partinin adayı olmuş ve seçilmiş olabiliriz. Ancak sayın genel başkanımızın da ifade ettiği gibi seçildikten sonra siyasi kimliğimizi bir yana bırakarak bize oy versin yada oy vermesin herkese eşit hizmet vermenin bilincindeyiz. Bu anlamda şahsıma yapılan eleştirilerden biri de farklı görüşlerdeki şahısları işe almamdan kaynaklıdır. Bahsi geçen işe alınan şahıslar bu ilçede yaşayan ve işe ihtiyacı olan insanlardır. Farklı partilerde yer almış birilerinin rakibi bir partinin belediye başkanı tarafından işe alındığı ülkemizde çok nadirdir. Bu da aslında alımlarda ne kadar şeffaf ve tarafsız olduğumuzun en basit göstergesidir.Geçen gün eylem yaptığınızda kayyum istiyoruz dediniz. Ben vatana mı ihanet ettim, yolsuzluk mu yaptım. Ben bu ülkeyi hepinizden daha çok seviyorum. Bu ilçede kayyum isteyen insanların provokasyonlarına gelmeyin. Biz hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız ve ülkemizi çok seviyoruz”ifadelerini kullandı.

Protestocu grup da açıklama yaptı
İşe alımlarda hakkaniyetli davranılmadığını ileri süren bir grup da belediye binası önünde açıklama yaptı. İşçi alımlarında haksızlık yapıldığını savunan ve cebinden çıkardığı 15 lirayı gösteren Anıl Naroğlu, “Biz kimseye düşman değildik bizim anlatmak istediğimiz de o değildi. Bakın cebimde 15 lira para var. Belki de bazı arkadaşlarımızın cebinde o para bile yok. İşe alınanların bir kısmının kafesi var, marketi var gidip dükkanınızda bir 50 lira kazansanız onu ikiye bölüp babanızla paylaşabilirsiniz. Bizim anlatmaya çalıştığımız eylem yapanların cebinde parası yoktu. Fakat siz orada kardeşlerinizi düşman bilin. Siz yine bizim canlarımızsınız. Allah o maaşı yemekte sağlık nasip etsin. Ama unutmayın bugün bu insanların başına gelen yarın sizin de başınıza gelebilir” diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Erdoğan:"Alımlar daha sağlıklı bir şekilde yapılır ve yürütülebilirdi ama olmadı"
Belediye binası önünde açıklama yapan grubun yanına gelen CHP Pertek İlçe Başkanı Abidin Erdoğan ise her zaman garip gurebanın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getirerek:" Belediyemizde bir işçi alımı oldu bu durum kamuoyunun vicdanını incitmiş olabilir. Ancak bir orta yol bulunacaktır. Genel merkez düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor. Ben de ilçe başkanı olarak yaşanan bu durumdan rahatsızım. Alımlar daha sağlıklı bir şekilde yapılır ve yürütülebilirdi ama olmadı. Ama İnşallah orta yolu bulacağız. Ben vatandaşın görüşünün ve vicdanının yanındayım bundan kimsenin şüphesi olmasın. Genel başkan yardımcımız Seyit Torun’ un bana bir talimatı oldu. Dedi ki lütfen olumlu olun, pozitif olun oradaki birlik ve beraberlik için elinizden geleni yapın. Biz de genel merkezin emir ve görüşleriyle buradayız. Toplumumuz rahat olsun belediye başkanımızla bir istişare edilecektir”diyerek sözlerini tamamladı.

TUNCELİ

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP´li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi
YEREL HABERLER CHP´li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi
Tunceli’de karla mücadelede 177 köy yolu açıldı, 41'inde çalışma sürüyor Tunceli'de bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, kapanan köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Tunceli’de karla mücadelede 177 köy yolu açıldı, ...
Tunceli’de su samurları balık avlarken görüntülendi Dünyada nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında bulunan su samurları, avladıkları balıkları çay kenarında ve ortasındaki kaya parçaları üzerinde yedi
YEREL HABERLER Tunceli’de su samurları balık avlarken ...
Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi
YEREL HABERLER Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi
Tunceli'de 220 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Tunceli'de 220 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli’de karda dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de 218 köyün yolu kapanırken, dağlık alanda kar altında yiyecek arayan dağ keçileri de görüntülendi
YEREL HABERLER Tunceli’de karda dağ keçileri yiyecek ararken ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X