Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli'de 24 saattir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan haber alamayan Diyarbakır’daki ailesi, Tunceli’ye gelerek emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Dün kaldığı yurda gitmediği de öğrenilen üniversite öğrencisinin bulunması için polis tarafından arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu ve arama çalışması yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan polisin kentin giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldığı belirtildi.

TUNCELİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.