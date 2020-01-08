Tunceli'de, 4 gündür haber alınamayan Gülistan, aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli'de, 4 gündür haber alınamayan Gülistan, aranıyor

DHA

TUNCELİ'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'dan kente gelip çalışmaları takip eden Gülistan´ın yakınlarından dayısı Mehmet Nuri Kan, yeğeninin Cumartesi akşamı telefonda bir erkek arkadaşıyla tartıştığını, kendilerinin de bu kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

TUNCELİ'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'dan kente gelip çalışmaları takip eden Gülistan´ın yakınlarından dayısı Mehmet Nuri Kan, yeğeninin Cumartesi akşamı telefonda bir erkek arkadaşıyla tartıştığını, kendilerinin de bu kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, Pazar günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı. 
Gülistan Doku'nun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Diner Köprüsü yakınlarında görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. Gülistan'ın baraj gölüne düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne görevli sualtı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri Uzunçayır Barajı'nda arama çalışması başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Gülistan'ın izine rastlanmadı.
VALİ SONEL, ARAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDEN TAKİP ETTİ
Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte Gülistan Doku´nun arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.
ANNE VE ABLASI FENALAŞTI
Gülistan Doku'nun Diyarbakır'dan gelen annesi Bedriye ve ablası Aygül Doku, arama çalışmalarını takip ederken fenalaştı. Anne Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü. Gözyaşlarıyla kardeşinin arama çalışmalarını takip eden abla Aygül Doku, ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını söyledi. Aygül Doku'nun çığlını duyan çevredekiler de gözyaşlarına hakim olamadı.
'YEĞENİMİN BULUNMASI İÇİN TÜM TUNCELİ SEFERBER OLMUŞ'
Gülistan'ın dayısı Mehmet Nuri Kan, yeğeninin bulunması için tüm Tunceli'nin seferber olduğunu söyledi. Dinar Köprüsü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Kan, şunları söyledi:
"Vali ve emniyet müdürüyle görüştük. Bize çok yardımcı oluyorlar. Yeğeninim bulunması için tüm Tunceli´nin seferber olmuş durumda. Polisinden, jandarmasına, siviline kadar herkes şu anda Gülistan'ın bulunması için elinden geleni yapıyor. Ancak endişemiz giderek artıyor. Herkes duacı olsun, inşallah sağ salim bulunur. Tek dileğimiz budur."
TELEFONDA BİR ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTIĞI İDDİASI
Kan, yeğeninin Cumartesi akşamı telefonda bir erkek arkadaşıyla tartıştığını, kendilerinin de bu kişiden şikayetçi olduklarını söyledi. Kan, bunun üzerine polis ekiplerinin bu kişinin ifadesine başvurduğu belirtti. 

TUNCELİ

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor Gülistan'ın dayısı Mehmet Nur Kan: "Kızcağız Cumartesi arkadaşıyla tartışmış ve o akşam yurda gitmemiş"
YEREL HABERLER Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama ...
Tunceli'de üniversiteli Gülistan aranıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de üniversiteli Gülistan aranıyor
Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için ...
Tunceli'deki kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
YEREL HABERLER Tunceli'deki kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
Huzur şehri haline gelen Tunceli’de kayak merkezi 'Uludağ’ı aratmıyor
YEREL HABERLER Huzur şehri haline gelen Tunceli’de kayak merkezi ...
Tunceli'de üniversiteli Gülistan'dan haber alınamıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de üniversiteli Gülistan'dan haber alınamıyor
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
CHP´li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi
YEREL HABERLER CHP´li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi
Pertek Belediyesi’ne işçi alım tartışması CHP li Başkanı Alan’ın açıklaması sonrası alımlara tepki gösteren grup ta belediye önünde açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Pertek Belediyesi’ne işçi alım tartışması CHP li ...
Tunceli’de karla mücadelede 177 köy yolu açıldı, 41'inde çalışma sürüyor Tunceli'de bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, kapanan köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Tunceli’de karla mücadelede 177 köy yolu açıldı, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X