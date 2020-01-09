Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’yu ardama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “4 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencimiz Gülistan Doku’yu arama çalışmalarımız; JÖAK, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle devam etmektedir. Kayıp kızımızın Diyarbakır’dan gelen ailesi ve akrabaları da Valiliğimizce öğretmenevimizde misafir edilmektedir” denildi.

TUNCELİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.