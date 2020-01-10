Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı

DHA

TUNCELİ'de pazar gününden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Doku'nun kaybolduğu gün, saat 16.26'da telefonla 4 saniye süren bir görüşme yaptığı ardından da cep telefonu sinyalinin kesildiği belirlendi. Polis, ayrıca genç kızın, kaybolmadan bir gün önce Rus vatandaşı olan arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını saptadı.

TUNCELİ'de pazar gününden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Doku'nun kaybolduğu gün, saat 16.26'da telefonla 4 saniye süren bir görüşme yaptığı ardından da cep telefonu sinyalinin kesildiği belirlendi. Polis, ayrıca genç kızın, kaybolmadan bir gün önce Rus vatandaşı olan arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını saptadı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı kaldığı yurttan çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınmadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarına ulaşamayınca Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.
AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinin de katıldığı aramalar 6'ncı gününde devam ediyor. Ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında arama çalışmalarını sürdürüyor.
BİR GÜN ÖNCE RUS ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ
Öte yandan Doku'nun kayboluşundaki sır perdesini aralamaya çalışan polis, üniversitelinin, 4 Ocak Cumartesi günü, Tunceli'de yaşayan bir polis memurunun üvey oğlu olan Rusya uyruklu arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını belirledi. Bunun üzerine Abarok'un ifadesine başvuruldu.
4 SANİYELİK GÖRÜŞME YAPMIŞ
Yapılan araştırmalar kapsamında Gülistan Doku'nun, cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Doku'nun cep telefonundan en son kaybolduğu gün, saat 16.26'da 4 saniyelik görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşme sırasında Atatürk Mahallesi'nde olduğu belirlenen genç kızın cep telefonunun daha sonra sinyal vermediği saptandı.

TUNCELİ

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp üniversiteli kızı arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli kızı arama çalışmaları 5'inci ...
Sokak köpekleri için Mamamatik yaptılar
YEREL HABERLER Sokak köpekleri için Mamamatik yaptılar
Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için mamamatik yaptı Tunceli’de bir hayvansever, sokak hayvanları için bozuk parayla çalışan mamamatik ile sumatik yaptı
YEREL HABERLER Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için ...
Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin ...
Tunceli'de çocuklara cinsel istismar iddiasında tutuklu sayısı 3 oldu
YEREL HABERLER Tunceli'de çocuklara cinsel istismar iddiasında ...
Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de arıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de ...
Kayıp üniversiteli Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gecesinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, polis, jandarma, AFAD ekipleri tarafından sürdürülürken, bugün Deniz Kuvvetleri'nden gelen özel ekip ROV cihazı ile arama çalışmasına başladı
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli Gülistan’ı arama çalışmaları devam ...
Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü
YEREL HABERLER Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda ...
Tunceli'de çocuk istismarına tepki Telefon tamirciliği yapan bir şahsın erkek çocuklara istismarda bulunduğu ve görüntülerini çektiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tunceli'de çocuk istismarına tepki Telefon ...
Tunceli'de, 4 gündür haber alınamayan Gülistan, aranıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de, 4 gündür haber alınamayan Gülistan, ...
Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor Gülistan'ın dayısı Mehmet Nur Kan: "Kızcağız Cumartesi arkadaşıyla tartışmış ve o akşam yurda gitmemiş"
YEREL HABERLER Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X