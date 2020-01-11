Besicinin yüzü "üçüz" buzağı ile güldü Tunceli’de geçimini hayvancılıkla sağlayan ailenin daha önce bir yavrusu ölen, bir kez de düşük yapan "Hanım" isimli inekleri bu kez üçüz doğurarak ayrı bir mutluluk yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Besicinin yüzü "üçüz" buzağı ile güldü Tunceli’de geçimini hayvancılıkla sağlayan ailenin daha önce ...

İHA

Tunceli'de geçimini hayvancılıkla sağlayan Aydın ailesinin daha önce bir yavrusu ölen, bir kez de düşük yapan inekleri bu kez üçüz doğurarak ayrı bir mutluluk yaşattı.

Besicinin yüzü "üçüz" buzağı ile güldü Tunceli’de geçimini hayvancılıkla sağlayan ailenin daha önce bir yavrusu ölen, bir kez de düşük yapan "Hanım" isimli inekleri bu kez üçüz doğurarak ayrı bir mutluluk yaşattı

Tunceli’de geçimini hayvancılıkla sağlayan Aydın ailesinin daha önce bir yavrusu ölen, bir kez de düşük yapan inekleri bu kez üçüz doğurarak ayrı bir mutluluk yaşattı.
Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mahmut ve Gülizar Aydın’ın simental cinsi "Hanım" isimli gebe ineği yılbaşı gecesi sancılandı. Daha önce bir kez yavrusu ölen bir kezde düşük yapan inek sabaha kadara doğum yapamadı.Bunun üzerine aile, komşularından yardım istedi.Hayvanların doğumdan anlayan komşularının yardımı ile inek, 10’ar dakika ara ile üçüz erkek buzağı doğurdu. İkiz olabileceğini düşünen Aydın ailesi, 3 yavru görünce büyük mutluluk yaşadı.

"İkiz bekliyorduk ama üçüz beklemiyorduk"
Allah’ın bir lütfu olarak ineklerinin üçüz doğurduğunu belirten hayvan sahibi Mahmut Aydın:“Ben hayvanı suya götürüp getirirken hayvan ağır geliyordu. Hayvanın ya ikiz doğuracağını ya da hastalandığını düşündüm. İkiz bekliyorduk ama üçüz hiç beklemiyorduk. Hayvan akşam rahatsızlanarak doğuma girdi ama doğurmadı. Sabah hayvan doğurmayınca anlayan bir komşumuz vardı onu çağırdım geldi müdahale etti hayvan üçüz doğurdu. Bizde şok olduk böyle bir şey beklemiyorduk"dedi.

"İlk yavrusu öldü, ikincisinde düşük yaptı, üçüncüsünde üçüz doğurdu"
Kendisinin 55 yaşında olduğunu aktaran Aydın, "Köyde böyle bir olay ne gördüm ne de duydum. İlk kez bizim burada üçüz oldu. Hayvanın ilk doğumunda yavrusunun bacağında şişkinlik oldu müdahale ettik olmadı öldü. Geçen yılda düşük yaptı üçüncü yılında da üçüz buzağı dünyaya getirdi. 3 tane hayvanı birden emzirmek biraz sorun oluyor, annesi doyuramıyor bizim de diğer hayvanlarımız yavrulamadığı için komşudan süt satın alıp biberon ile 2 tanesine süt veriyoruz. Birisini doyuruyor diğer iki taneyi de biberon ile emziriyoruz”ifadelerini kullandı.

"Sabaha kadar gözüme uyku girmedi"
İneğinin doğumunun yılbaşı gecesi başladığını aktaran Gülizar Aydın, “Gece 10 defa gelip baktım. Gözüme uyku sabaha kadar girmedi.Ondan sonra geldim sabaha doğru beyime 'veterineri çağır bir şey yap inek doğum yapmıyor' dedim. Ondan sonra gidip komşuyu getirdi hayvan doğurdu. Bu Allah’ın bir lütfuydu üçüz beklemiyorduk. Anasını 4 defa yemliyorum ki danasını doyura ama doyuramıyor. Yem de pahalı olduğu için alamıyorum imkanım yok. 52 yaşındayım ilk defa ineğin üçüz doğurduğunu gördüm. Şimdiye kadar ikiz gördüm ama üçüz yeni görüyorum”diye bilgi verdi.

TUNCELİ

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de, cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı
YEREL HABERLER Tunceli'de, cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca ...
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp ...
Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son ...
Kayıp üniversiteli kızı arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli kızı arama çalışmaları 5'inci ...
Sokak köpekleri için Mamamatik yaptılar
YEREL HABERLER Sokak köpekleri için Mamamatik yaptılar
Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için mamamatik yaptı Tunceli’de bir hayvansever, sokak hayvanları için bozuk parayla çalışan mamamatik ile sumatik yaptı
YEREL HABERLER Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için ...
Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin ...
Tunceli'de çocuklara cinsel istismar iddiasında tutuklu sayısı 3 oldu
YEREL HABERLER Tunceli'de çocuklara cinsel istismar iddiasında ...
Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de arıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de ...
Kayıp üniversiteli Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gecesinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, polis, jandarma, AFAD ekipleri tarafından sürdürülürken, bugün Deniz Kuvvetleri'nden gelen özel ekip ROV cihazı ile arama çalışmasına başladı
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli Gülistan’ı arama çalışmaları devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X