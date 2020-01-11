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AK Partili Tek:"Acıyı siyaset eyleyenleri kınıyoruz"

İHA

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kayıp üniversite öğrencisi Gülistap Doku'nun bulunması için herkesin seferber olduğunu belirterek, seyirci kalınıyor gibi algı oluşturmak isteyenlere tepki gösterip, acıyı siyasete karıştıranları kınadıklarını söyledi.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kayıp üniversite öğrencisi Gülistap Doku'nun bulunması için herkesin seferber olduğunu belirterek, seyirci kalınıyor gibi algı oluşturmak isteyenlere tepki gösterip, acıyı siyasete karıştıranları kınadıklarını söyledi.
İl Başkanı Fatih Tek yaptığı açıklamada:"Geçtiğimiz Pazar günü Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2.sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ulaşmayan ailesinin Tunceli Emniyet Müdürlüğüne başvuru yaparak, evlatlarının kayıp talebi üzerine arama çalışmaları başlatılmış olup AK Parti Tunceli ailesi olarak olay sonrası Doku ailesinin yanında olup gerekli çalışmaların yapılması için Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında Tunceli ailesi olarak bir bütün kentimizin ilgili tüm birimleri seferber olmuştur. Ancak kirli senaryolar ile algı oluşturmak isteyen bazı zihniyetlerin devlet, hükümet nerede, seyirci kalınıyor paylaşımları sonrası açıklama yapmayı zaruri bulduk. Sosyal medyada olanlar bilmez ancak Gülistan kardeşimizin son görüldüğü bölgede olanlar çok iyi bir şekilde biliyor ki, Valimiz Tuncay Sonel, Emniyet Müdürümüz Yılmaz Delen, Jandarma Komutanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Özdemir Aktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz Eylem Mut, Rektörümüz Ubeyde İpek, AFAD Müdürümüz Cem Erdoğan Ailemizin ve Diyarbakır’dan gelen yakınlarının yanında olup gerekli çalışmaları koordine etmektedir. Evladımızın bulunması için AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinin de katıldığı arama çalışmaları da devam etmektedir. Bugün biz siyasetçilerin yapması gereken Doku ailemizin acısını siyasetle buluşturmak değildir. Doku ailesini evlatları Gülistan ile buluşturmak için sürecin bir parçası olmaktır. Bazı siyasi partilerin sosyal medyada algı oluşturduğu kirli oyunlar ile siyasetlerini var etmek istemeleri tükendiklerinin de göstergesidir. Bu zavallı zihniyeti kınıyoruz"dedi.

TUNCELİ

11 Ocak 2020 Cumartesi

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