Tunceli'de, kayıp Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu

TUNCELİ'de, 10 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan D.'nin (21) bulunması için arama çalışmaları sürerken, kaldığı yurttaki odasında intihar mektubu bulunduğu belirtildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan D.'den 5 Ocak gününden bu yana haber alınamıyor. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin başvurusu üzerine Gülistan için başlatılan arama çalışmaları bugün 10'uncu gününde de sürdü. Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde Tunceli Valiliği koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polis, özel harekat polisi, arama köpekleri ve gönüllülerin katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor.

YURTTA İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Gülistan D.'nin kaybolmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan arama çalışmalarında genç kızın intihar ettiği değerlendirilen Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde bazı notlar ve isminin olduğu bir reçete ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu. Ayrıca kaldığı yurttaki odasında ise intihar mektubu bulunduğu belirtildi.



TUNCELİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:06

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