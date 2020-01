Gülistan, 'Kendimi Munzur´a atmaya gidiyorum' demiş (Tekrar)

TUNCELİ'de 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, sürerken olayla ilgili detaylara DHA ulaştı. Genç kızın kaybolmadan bir gün önce yurtta bulunan arkadaşına, "Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur´a atmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku´nun, kaldığı yurttan 5 Ocak günü çıkıp, bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yurtta kalan arkadaşları Kübra O., ve Dilek M.´nin emniyete giderek, `kayıp´ müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

DHA´nın ulaştığı bilgilere göre, polise ifade veren aynı yurtta kalan arkadaşı Dilek M., "Gülistan yaklaşık bir ay önce erkek arkadaşı Z.A´dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Z.A´nın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan´ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur´a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.

Üniversiteli Gülistan´ın kaybolmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameraları başta olmak üzere civarda bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerine göre Gülistan Doku´nun kaybolduğu, 5 Ocak 2020 günü öğle saatlerinde Munzur Üniversitesi'nden tek başına yürüdüğü, daha sonra ise dolmuşa bindiği görüldü. Gülistan Doku´nun, Sarı Saltuk ViyadüğüDinar Köprüsü üzerinde de indiği iddia üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı kurbağa adamlar, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Jandarma SAK Timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede arama başlattı.

Yapılan aramalarda Sarısaltuk Viyadüğü altında Gülistan Doku´ya ait olan reçete ve not kağıdı ele geçirildi. Bulunan not kağıdı, Gülistan´nın diğer yazılarıyla mukayese için, incelenmek üzere kriminal şubeye gönderildi.

Bu arada Diyarbakır´da yaşayan ve olayın ardından Tunceli´ye gelen Gülistan´ın ailesinin yurt odasında yaptıkları aramada `Vasiyetim´ başlıklı bir notu bulduğu ve bunun da soruşturma dosyasına konduğu öğrenildi. Ailenin notu bulması üzerine savcı talimatıyla yurtta arama yapan polis, Gülistan´a ait olan flash bellek, SD kart ve diğer materyallare el koydu. Gülistan Doku´yla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.





