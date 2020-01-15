Lise öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere Milli Savunma Üniversitesi ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler aktarıldı.

İlçe genelinde eğitim gören lise öğrencilere Milli Savunma Üniversitesi ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun tanıtımı yapıldı.Programda İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Rahime Kaya tarafından öğrencilere görsel destekli olarak her iki okul hakkında detaylı bilgi verildi. Öğrencilerde merak ettikleri konuları sorarak bilgi edinmeye çalıştı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Şenyiğit, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet İzzet Demir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

TUNCELİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:05

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