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Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor Kayıp Gülistan’ın ablası, “Gülistan ...

İHA

Tunceli’de 12 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde çalışmayı takip eden aileden abla Aygül Doku, kardeşimin cesedi bulunsun bende evet, Gülistan'ım ölmüş deyip alıp eve götüreyim" diye konuştu.
5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde devam ediyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevki'inde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas bulunan Gülistan’ın bulunması için son görüldüğü yerde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri su altı görüntüleme cihazlarıyla arama yaparken, dalgıç polisler de dalış gerçekleştiriyor. AFAD ve jandarmanın da kıyı taraması yaptığı çalışmaları Gülistan’ın Annesi Bedriye, Ablası Aygül ve çok sayıda yakını da takip ediyor.
Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü 16.26’daki 4 saniyelik telefon sinyalinin HTS ve BTK tarafından yapılan incelemede ayrıldığı erkek arkadaşı Zaynal Abakarov tarafından yapılan aramanın telesekretere düşmesiyle gerçekleştiği öğrenildi.

Abla Doku:" Kardeşimin cesedi buradaysa cesedini istiyorum”
On iki gündür kardeşinden haber alamadıklarını anımsatan Abla Aygül Doku, “Nereye gidiyorsam savcılık olsun emniyet olsun hepsi teknik olarak Gülistan’ın bu suda olduğunu söylüyorlar. 12 gündür 7’şer kişiden oluşan 4 ekip çalışma yapıyor. Madem kardeşim bu sudaysa cesedini istiyorum. Hepimiz her gün ölüyoruz. Kardeşimin cesedi bulunsun ben de evet, Gülistan’ım ölmüş deyip alıp eve götüreyim. Yüzde 95 burada diyorlar”diye konuştu.
Gülistan’ın kaldığı yurt odasında bulunan mektubun şakadan kaynaklı bir not olduğunu dile getiren abla Doku, “Eşyalarını almaya gittiğimde o notu buldum. Önce gerçek bir mektup olduğunu zannederek ağladım. Sonra çok samimi bir arkadaşı bana notu geçen yıl birlikte hazırladıkları bir şaka olduğunu söyledi. Gülistan çok dağınık biriymiş. Notta, arkadaşlar ben öldükten sonra odamı toplayın, yatağımı toplayın, bana kirli demesinler. Haha, hihi espriyle bunları yazmış”ifadelerini kullandı.

Gülistan intihar ettiyse erkek arkadaşı biliyor
Şu ana kadar kardeşine ait bulgu olarak bir makas gösterildiğini dile getiren Aygül Doku, “Sorduğumuzda Gülistan’ın makası da olabilir herhangi bir makas da olabilir deniliyor. Arkadaşlarının hepsiyle görüştüm. Gülistan çocukla buluştuktan sonra o Gülistan’a ne söylüyor bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımdan da bunu istiyorum. O çocuk Gülistan’ın suya atlayıp atlamayacağını da biliyor. Eğer o çocuk Gülistan’a kötü bir şey söylemişse bilir. On dakika önce arkadaşını arayıp akşam buluşalım diyor, hocasını arayıp bugün çocuk bakmaya gelemeyeceğim sınava çalışmaya gideceğim diyor. Ve benim kardeşimin odasında KPSS kitapları çıktı. İntihar etmek isteyen biri KPSS kitabı alır mı. Eğer intihar etmişse o çocuk yine bunu biliyor. Kardeşimi kaybolmadan iki gün önce aradım ne yapıyorsun dedim finallere çalışıyorum dedi” diye konuştu.i”
Savcılık ve valiliğin kendilerine Zaynal Abakarov’un gözetim ve denetimleri altında olduğunu ileri süren Doku, kardeşinin bulunmasını istedi.

TUNCELİ

16 Ocak 2020 Perşembe

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