Tunceli’de karne heyecanı

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Tunceli’de 9 bin 630 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de 20192020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanması nedeniyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kentte 123 okulda 9 bin 630 öğrenci karne alarak tatile girdi. Sarı Saltuk İlkokulu’nda da karne töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, idareciler, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Vali Yardımcısı Yosunkaya, tatilde bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

TUNCELİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:05

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