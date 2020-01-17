Üniversiteli Gülistan için 7 ilden arama-kurtarma ekibi geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversiteli Gülistan için 7 ilden arama-kurtarma ekibi geldi

DHA

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam ediyor. Gülistan'ı bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere 7 ilden aramakurtarma ekibi gönderildi.

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam ediyor. Gülistan'ı bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere 7 ilden aramakurtarma ekibi gönderildi.
5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan aile, kızlarına ulaşamayınca kente gelerek, kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son  Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Bunun üzerine baraj gölünde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD ve Adıyaman'dan bölgeye gelen dalgıç polisler, kameralı rov cihazı ile sualtı taraması başlattı. Valilik koordinesinde gerçekleştirilen aramalarda, 'Bakır' adlı iz bulma köpeği ile yaklaşık 40 kilometrelik alan da arandı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise arama bölgesinde yetkililerden edindiği bilgilerle aileye moral verdi.
7 İLDEN ARAMA EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ
Tunceli Valiliği'nce yapılan resmi yazışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan itfaiye arama kurtarma ekipleri ile Kayseri Turkuaz Doğa Sporları arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. 

TUNCELİ

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor
Tunceli’de karne heyecanı
YEREL HABERLER Tunceli’de karne heyecanı
Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı
Çemişgezek'te öğrencilere karne öncesi kitap hediyesi
YEREL HABERLER Çemişgezek'te öğrencilere karne öncesi kitap hediyesi
Kayıp Gülistan'ın eski erkek arkadaşı, ailesiyle Alanya'ya gitmiş
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ın eski erkek arkadaşı, ailesiyle ...
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor Kayıp Gülistan’ın ablası, “Gülistan intihar ettiyse erkek arkadaşı biliyordur”
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları 12. gününde de ...
Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 15 gün yasak
YEREL HABERLER Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 15 gün yasak
Tunceli’de her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Tunceli’de her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün ...
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor Gülistan’ın, yurt arkadaşı D.M.’ye kaybolmadan bir gün önce "Kendimi Munzur’a atmaya gidiyorum" dediği öğrenildi
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları ...
Tunceli Belediyesi, 10 milyon TL borcu ödemeyince hesaplarına bloke konuldu
YEREL HABERLER Tunceli Belediyesi, 10 milyon TL borcu ödemeyince ...
Gülistan, 'Kendimi Munzur´a atmaya gidiyorum' demiş (Tekrar)
YEREL HABERLER Gülistan, 'Kendimi Munzur´a atmaya gidiyorum' demiş ...
Tunceli Belediyesi çalışanlarının maaşına haciz
YEREL HABERLER Tunceli Belediyesi çalışanlarının maaşına haciz
Lise öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine Milli Savunma Üniversitesi ...
Gülistan, 'Kendimi Munzur´a atmaya gidiyorum' demiş
YEREL HABERLER Gülistan, 'Kendimi Munzur´a atmaya gidiyorum' demiş
Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntülerine DHA ulaştı
YEREL HABERLER Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntülerine DHA ...
Kayıp Gülistan’ın son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X