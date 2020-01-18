Tunceli'de yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ'de, yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ocak günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye çıkarılan 19 şüpheliden 6'sı yasa dışı bahis oynatmaktan, 1'i 'tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek ve nitelikli yağma suçlarından tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



TUNCELİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:32

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.