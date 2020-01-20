Tunceli'de 184 köy yolu kardan kapandı

Bu da Afyon usulü kabak tatlısı!

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 184 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli genelinde dün akşam ektisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ve ilçelere bağlı 184 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji kentte kar yağışının devam edeceğini bildirdi.



TUNCELİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.