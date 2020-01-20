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Tunceli'de 184 köy yolu kardan kapandı

DHA

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 184 köy yolu ulaşıma kapandı. 
Tunceli genelinde dün akşam ektisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ve ilçelere bağlı 184 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji kentte kar yağışının devam edeceğini bildirdi. 

TUNCELİ

20 Ocak 2020 Pazartesi

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