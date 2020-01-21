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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları 17'nci günde

DHA

TUNCELİ'de 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21), arama çalışmaları 17'nci günde sürerken, anne Bedriye Doku, kızının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yardım istedi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan Gülistan'ın ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitlerle Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı. 
ARAMA ÇALIŞMALARI 750 BİN METREKAREYE YAYILDI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dalgıç polisler, polis özel harekat, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ itfaiyecilerinden oluşan 150 kişilik ekip, Gülistan'a ulaşmak için seferber oldu. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bünyesindeki ceset ve iz bulma köpeği karadan 60 kilometrelik bir alanda Gülistan'ın izini sürdü. Uzunçayır Baraj Gölünde bugün arama çalışmaları, 8 ekip tarafından 750 bin metrekareye yayıldı. Ekipler 2 bin 500 metre uzunluğunda 300 metre genişliğinde 8 ayrı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
ANNESİNDEN EMİNE ERDOĞAN'A ÇAĞRI 
Kızı Gülistan için yapılan arama çalışmaları bölgesine gelen anne Bedriye Doku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu. Anne Bedriye Doku, kızının kaybolmasında erkek arkadaşı Rusya vatandaşı Z.A.'yı sorumlu tutarak, şunları söyledi:
"Sayın Emine Erdoğan'a sesleniyorum bana yardımcı olun. Ben de anneyim sen de bir annesin. Benim kızım Türkiye'nin kızıdır. Ben burada her gün ölüyorum. O çocuk yüzünden benim kızımın başına bunlar geldi. O benim kızımı kandırdı. Ne yaptıysa o çocuk yaptı neden onu tutuklamıyorsunuz ? Bir çocuk akşam eve gelemezse o ana ne yapar. Kızım ölüyse ölüsünü diriyse dirisini tüm Türkiye'den istiyorum. Kızım yaşıyorsan lütfen gel gel.  Kimse sana bir şey demiyor bana bir telefon aç yeter. Biz kaç gündür burada öldük bittik. Kızım ne olursun gel artık. Gelmiyorsan bana bir telefon aç, o telefon bana yeter." 

TUNCELİ

21 Ocak 2020 Salı

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