Sürü halindeki yaban keçileri güneşin tadını çıkarttı

Tunceli'de son yıllarda popülasyonu artan dağ keçileri, Tağar çayı köprüsünde kış günü güneşin tadını çıkartıktan sonra yiyecek aradı.

Doğal ve yaban hayvan hayatı açısından zengin bir coğrafyaya sahip olan Tunceli'de, son yıllarda popülasyonu artan yaban keçileri dikkat çekiyor. Kent merkezine yakın noktalarda sık sık görülen yaban keçileri ise Çemişgezek ilçesi'nde hemen hemen her gün ortaya çıkıyor. Her gün dağlık alandan inen yaban keçileri, ilçe merkezinde yiyecek arıyor. Son olarak ilçe merkezinden geçen Tağar çayı üzerinde bulunan Gedikler Köprü'süne sürü halinde gelen yaban keçileri, kış günü güneşin tadını çıkardı. Bir süre köprüde duran yaban keçi sürüsü, çevrede kendilerini izleyenlere aldırış etmeden aile parkının içinde yiyecek aradı, daha sonra doğal yaşam alanlarına döndü.

Aslen Adıyamanlı olup Çemişgezek'te yaşayan Murat İlik,“5 yıldır Çemişgezek ilçesinde bulunuyorum. Bu süre içerisinde yaban keçilerinin ilçe merkezinde dolaşmaları ilgimi çekti. Adıyaman’da böyle bir manzara yoktu. Tabi ki Çemişgezek halkının da yaban keçilerine olan sevgisi ve onlara olan duyarlılığı yaban keçilerini ilçe merkezine çekmektedir" dedi.

Elazığ, Malatya ve Adıyaman gibi çevre illerden insanların gelip bu durumu görmesi tavsiyesinde bulunan İlik, ilçenin doğal yaşamının güzelliğinden bahsetti.

TUNCELİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.