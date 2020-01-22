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Sürü halindeki yaban keçileri güneşin tadını çıkarttı

İHA

Tunceli'de son yıllarda popülasyonu artan dağ keçileri, Tağar çayı köprüsünde kış günü güneşin tadını çıkartıktan sonra yiyecek aradı.

Sürü halindeki yaban keçileri güneşin tadını çıkarttı

Tunceli'de son yıllarda popülasyonu artan dağ keçileri, Tağar çayı köprüsünde kış günü güneşin tadını çıkartıktan sonra yiyecek aradı.
Doğal ve yaban hayvan hayatı açısından zengin bir coğrafyaya sahip olan Tunceli'de, son yıllarda popülasyonu artan yaban keçileri dikkat çekiyor. Kent merkezine yakın noktalarda sık sık görülen yaban keçileri ise Çemişgezek ilçesi'nde hemen hemen her gün ortaya çıkıyor. Her gün dağlık alandan inen yaban keçileri, ilçe merkezinde yiyecek arıyor. Son olarak ilçe merkezinden geçen Tağar çayı üzerinde bulunan Gedikler Köprü'süne sürü halinde gelen yaban keçileri, kış günü güneşin tadını çıkardı. Bir süre köprüde duran yaban keçi sürüsü, çevrede kendilerini izleyenlere aldırış etmeden aile parkının içinde yiyecek aradı, daha sonra doğal yaşam alanlarına döndü.
Aslen Adıyamanlı olup Çemişgezek'te yaşayan Murat İlik,“5 yıldır Çemişgezek ilçesinde bulunuyorum. Bu süre içerisinde yaban keçilerinin ilçe merkezinde dolaşmaları ilgimi çekti. Adıyaman’da böyle bir manzara yoktu. Tabi ki Çemişgezek halkının da yaban keçilerine olan sevgisi ve onlara olan duyarlılığı yaban keçilerini ilçe merkezine çekmektedir" dedi.
Elazığ, Malatya ve Adıyaman gibi çevre illerden insanların gelip bu durumu görmesi tavsiyesinde bulunan İlik, ilçenin doğal yaşamının güzelliğinden bahsetti.

TUNCELİ

22 Ocak 2020 Çarşamba

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