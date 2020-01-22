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Kamer Genç, mezarı başında anıldı

İHA

Kamer Genç, mezarı başında anıldı

Tunceli eski milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4. yılında mezarı başında düzenlenen törende anıldı.
Eski milletvekili Kamer Genç vefatının 4. yılında doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında anma programı düzenlendi. Törene eşi Sevim ve oğlu Seçkin Genç’in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal, Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Katılanlar tarafından dua edilip, mezarına karanfil bırakılan Genç için hazırlanan lokmalar dağıtıldı.
Anma töreninde konuşan Kaymakamı Can Kazım Kuruca, “Kamer bey denince; zamanın ruhu neyi gerektirirse gerektirsin doğru bildiklerini, inandıklarını savunmaktan çekinmeyen ve prensiplerini açıkça söyleyen bir milletvekili profilini görüyoruz. Yine bununla birlikte bağrından çıktığı coğrafyanın insanlarının gönlüne dokunan, onlarla el ele olan, onların acısını kendi acısı bilen bir insan portresi görüyoruz” dedi.
Törene katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Gerçekten Kamer Genç, Türk siyasetinde Türkiye’nin hangi iline giderseniz gidin, hangi coğrafyada hangi etnik kökenden, siyasi düşünceden insanla konuşursanız konuşun bir marka değerdir” diye konuştu.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Kamer Genç'in, “1980 sonrası darbe anayasasına tek başına red oyu vererek karşı çıkmış ve Türkiye siyasetine damga vuracak çok önemli duruşlarda, tespitlerde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.
"1980 sonrası tek başına red oyu vererek karşı çıktı" ifadelerini kullandı.
Kamer Genç'in eşi Sevim Genç ise; "Her konuşmasında Tunceli’yi dile getirirdi. Korkusuzdu, cesaretle olayların üzerine gitti. Onun için eşimle gurur duyuyorum”diyerek sözlerini tamamladı.

TUNCELİ

22 Ocak 2020 Çarşamba

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