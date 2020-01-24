Tunceli'de “Çay sizden, sohbet bizden” projesi

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından başlatılan “Çay sizden, sohbet bizden” projesi kapsamında ev ziyaretlerinin devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Hozat İlçe Başkanı Teyyar Orhan ile birlikte Hozat ilçesinde ev ziyareti gerçekleştirdi. Kureyşan ocağından alevi dedesi Ali Ekber Balık'ın evini ziyaret etti. AK Parti heyetine ev sahibi Gülten Balık tarafından ateşte demlenen çay ikram edildi.

Ateş çayının şimdilerde olmadığını belirten Gülten Balık,"Ateşte demlenen çayın tadı bir başka oluyor. Buda önemli bir kültür önceden hepimizin evinde baca, ocak vardı şimdiki imkanlar ile ateş çayı da unutuldu"dedi.

Projenin önemine değinen AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"İl Başkanlığı olarak teşkilatlarımızda düzenlediğimiz vatandaş buluşmaları dışında halkımızın talep ve öneriyle çalışmalarımızı şekillendirmek için bu tarz projeler ile vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Bugüne kadar projemiz kapsamında 4 bin hanemizi ziyaret ettik. Projemiz Hozat ilçemizde de devam ediyor, teşkilatımız projemiz kapsamında 2 bin 20 hanemizi ziyaret ederek tamamlayacak” diye konuştu.

TUNCELİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:02

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