Kayıp Gülistan’ı 70 kurbağa adam arıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayıp Gülistan’ı 70 kurbağa adam arıyor

İHA

Tunceli'de 20 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 70 dalgıç, Su Altı Görüntüleme cihazları ve 11 botla arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Gülistan’ı 70 kurbağa adam arıyor

Tunceli’de 20 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 70 dalgıç, Su Altı Görüntüleme cihazları ve 11 botla arama çalışmaları sürüyor.
Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde ve karadan devam ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Denizli, Kahramanmaraş ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Elazığ, Diyarbakır ve Bitlis Emniyet Müdürlüleri Su Altı Grup Amirliklerine bağlı dağlıç polisler ile AFAD tarafından devam edilen çalışmalara bugün Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen 10 kişilik dalgıç ekibi de destek vermeye başladı.
Baraj Gölü’nde 11 bot, ROV ve Sonar cihazının yanı sıra 70 kurbağa adamla devam eden arama çalışmalarını Gülistan Doku’nun ailesi ve çok sayıda yakını da takip ediyor. Uzun Çayır Baraj Gölü'nde 750 bin metrekarelik alanda 100 kişilik ekiple devam eden çalışmalara, jandarma ve emniyet birimleri ise karadan destek veriyor.

TUNCELİ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de “Çay sizden, sohbet bizden” projesi
YEREL HABERLER Tunceli'de “Çay sizden, sohbet bizden” projesi
Tedavi altına alınan baykuş ve kızıl şahin doğaya bırakılacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Tedavi altına alınan baykuş ve kızıl şahin doğaya ...
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor
Tunceli’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
YEREL HABERLER Tunceli’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor
Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 18'inci günde de sürdü
YEREL HABERLER Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 18'inci ...
Kamer Genç, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Kamer Genç, mezarı başında anıldı
Kamer Genç, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Kamer Genç, mezarı başında anıldı
Sürü halindeki yaban keçileri güneşin tadını çıkarttı
YEREL HABERLER Sürü halindeki yaban keçileri güneşin tadını çıkarttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X