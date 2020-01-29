Vali Sonel'den Elazığ’da gönüllülük çalışmasına destek

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ’da yaşanan deprem sonrası Pertek Gençlik Merkezi tarafından organize edilen gönüllülük çalışmasına katılarak destek verdi.

Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle Pertek Gençlik Merkezi tarafından organize edilen ve Tunceli Gençlik Merkezi’nin de destek verdiği kampanyayla toplanan oyuncak, kıyafet ve gıda yardımları Vali Tuncay Sonel’in de katılımıyla başta çocuklar olmak üzere deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, Pertek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serhat Çiftçi ve Pertek Gençlik Merkezi Müdürü Ezgi Ol Yıldız’ın da hazır bulunduğu destek kampanyasına ilişkin yapılan açıklamada, “Afet sonrası psikososyal desteğin de en az fiziksel destek kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi ve çocuklarımızla bizzat ilgilenmek, deprem psikolojisinden bir nebze de olsa uzak tutma düşüncesiyle etkinliğimizi gerçekleştirdik” ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:00

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