Tunceli'de 600 öğrenci 'motivasyon' için İstanbul'a gönderilecek 

TUNCELİ Valiliği'nce lise son sınıfta eğitim gören 600 öğrenci, moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla İstanbul'a gönderilecek.

Tunceli'deki liselerde eğitim gören 600 öğrenci için 3 günlük İstanbul gezisi düzenlenecek. Valilik tarafından 2 yılda 2 bin 119 öğrenci için çeşitli illerde gezi etkinliği yapılırken, bu yıl da 600 öğrenci moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla İstanbul'a gönderilecek.

527 Şubat tarihleri arasında öğrenciler 60'ar kişilik kafileler halinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret edecekleri İstanbul gezisine katılacak.



TUNCELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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