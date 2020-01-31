Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapanırken, Nazimiye ilçe merkezi ve köylerine elektrik verilemiyor.

Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 200 köy yolu ulaşıma kapandı. TunceliErzincan karayolundaki Pülümür Cankurtaran tepesinde aşırı sis ve tipi nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Etkili olan kar yağışı enerji nakil hatlarında da arızaya neden oldu. Nazimiye ilçesi ve köylerinden dün geceden bu yana elektrik verilemiyor. İlçede elektriklerin kesik olması nedeniyle GSM hatlarının da çalışmadığı öğrenildi.

Gece saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

TUNCELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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