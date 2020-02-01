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Köpeğin fırında ekmek nöbeti

İHA

Tunceli'de bir sokak köpeği her gün akşam saatlerinde gittiği fırında karnını doyurması dikkat çekiyor.

Köpeğin fırında ekmek nöbeti

Tunceli’de bir sokak köpeği her gün akşam saatlerinde gittiği fırında karnını doyurması dikkat çekiyor.
Merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Nihat Kahraman'a ait fırın her gün aynı sokak köpeğini ağırlıyor. Fırın sahiplerinin Coni isimini koyduğu sokak köpeği, aynı saatlerde gelerek ekmek nöbeti tutuyor. Ekmek nöbeti tutan köpeği Kahraman ve ailesi her gün besleyerek hayvana sahip çıkıyor.
Köpeğin her akşam mutlaka fırına uğradığını belirten işletme sahibi Nihat Kahraman, "Ben, eşim ve oğlum poğaça, kalmışsa pizza, lahmacun veriyoruz. Onun gibi gelen birkaç köpek daha var. Kış zor. Köpeklerin karnını doyurmak lazım. Servise çıktığım zaman da denk gelen sokak hayvanlarını besliyorum. Bu konuda herkes duyarlı olmalı” dedi.

TUNCELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:59
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