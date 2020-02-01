Sokak köpeği, acıkınca uğradığı fırında karnını doyuruyor

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TUNCELİ'de, 'Coni' isimli sokak köpeği, acıkınca uğradığı fırında, işletme sahibi tarafından verilen yiyeceklerle karnını doyuruyor.

Çevredekilerin 'Coni' ismini verdiği sokak köpeği, kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki fırına her akşam gidiyor. Burada fırın ustası tarafından ekmek ve simitle beslenen 'Coni' karnını doyuruyor. 'Coni'nin karnını doyurduğu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, Coni'nin fırın sahibinin getirdiği simiti yedikten sonra uzaklaştığı yer alıyor.

Coni'nin genellikle akşam saatlerinde iş yerinin önüne geldiğini söyleyen fırın sahibi Nihat Kahraman, "Her akşam geliyor. Biz de fırında elimizde kalan boğaca simit, ya da lahmacunları ona -veriyoruz. Yiyecekleri yedikten sonra buradan uzaklaşıyor acıkınca bir gün sonra tekrar geliyor" dedi.



TUNCELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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