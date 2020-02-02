Erken doğan keçi yavrusu evde biberonla besleniyor

Tunceli’de erken doğduğu için evde sobanın yanında biberonla beslenen yavru keçi, ailenin adeta maskotu haline geldi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan İbrahim Halil Hurma'nın keçilerinden biri ikiz doğurdu. Yavrulardan birinin sağlık ve zayıflığı nedeniyle özel bakıma ihtiyaç duyulması üzerine aile, keçi yavrusunu evine alarak biberonla beslemeye başladı. Bir haftalık olan keçi yavrusu ailenin de maskotu oldu. Evin en küçük ferdi olan 4 yaşındaki Mehmet Akif, 'Portakal' adını verdiği keçi yavrusuyla arkadaş gibi oyunlar oynuyor.

Annesi bakamadığı ve erken doğum dolayısıyla ayakları üzerinde duramadığı için keçi yavrusunu eve almak zorunda kaldıklarını belirten İbrahim Halil Hurma, “Ben Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde hayvancılık yapıyorum. Hayvanlarımız yavruladığı zaman böyle vakalarla karşılaşıyoruz. Bir tane keçimiz doğurdu. Bir yavrusu çok zayıftı. Yavru keçiyi evde beslemeye başladık. Birkaç gün daha evde bakmaya devam edeceğiz. Tamamen düzelmesinin ardından götürüp annesine vereceğiz. Yavru keçiye çocuklarım da yoğun ilgi gösterip seviyorlar. Yavru keçi de kendine geldiği zaman oğlumun kendisine gösterdiği ilgi ve alakaya karşılık veriyor. Bize çok alıştı, o da bizimle oyun oynamak istiyor” diye konuştu.

TUNCELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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