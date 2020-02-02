AK Parti Tek'ten Alevi köylerine yardım yapılmadığı iddialarına tepki

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, depremden etkilenen Malatya'daki Alevi köylerine sadece Alevi gönüllülerinin yardım yaptığı iddialarına tepki gösterdi.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, 24 Ocak günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki Alevi köylerine yardımın sadece Alevi gönüllüler tarafından yapıldığı iddialarına tepki gösterdi. Tek, devletin depremzedelere gözü gibi baktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, deprem bölgesini gezdiklerini ve Alevi köylerindeki depremzedelere yalnızca Alevi gönüllülerin yardım ettiğini gördüğü iddiası üzerine açıklama yapmayı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere zaruri gördük. Din, ırk ve mezhep üzerinden siyaseten toplum yüzüne çıkmak isteyen siyasi gruplar bugün yeniden acılarımız üzerinden var olma çabası içerisindeler. Ancak bilsinler ki, düşüncesi bozuk olanın fikri de toplumdan kopuk olur. Devlet, depremzedelere gözü gibi bakıp seslerine ses, yollarına yoldaş olma çabası içerisindedir. Devletimiz camide de, cemevinde de depremzedelere bir tas çorba dağıtırken sözde Alevilik çalışması yapan Gani Kaplan ise elinde mikrofon ile siyaseten var olmanın algısını dağıtmaktadır. Alevilik birlik, beraberlik ve dayanışmanın yoludur. Alevilik maskesiyle hak yolunda adım attığını iddia edenlerin asılsız iddialar ile gündemde yer edinme çabası içinde olması zaten bu yolda olmadıklarının da göstergesidir."



TUNCELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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