Tunceli’de karla mücadele

Tunceli’de kapanan 200 köy yolundan 166'sı ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Kapalı bulunan 34 köy yolunun açılması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tunceli’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından 200 köy yolu ulaşıma kapandı.Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 166 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kapalı bulunan 34 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin 24 saat aralıksız çalışma yaptığı kaydedildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların da sürdüğü aktarıldı.

TUNCELİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:56

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