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Kayıp üniversiteli Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

DHA

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Erkek arkadaşı olan Rusya vatandaşı Z.A. ile çalıştığı kafede bir süre görüştükten sonra ayrılan Doku'nun, yolcu minibüsüne bindiği anlar, görüntülerde yer aldı.

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Erkek arkadaşı olan Rusya vatandaşı Z.A. ile çalıştığı kafede bir süre görüştükten sonra ayrılan Doku'nun, yolcu minibüsüne bindiği anlar, görüntülerde yer aldı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Saltuk Viyadüğü'ndeki görüntülerinin ardından Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Valilik binasının karşısında bulunan mobese kameralarına 5 Ocak'ta yansıyan görüntülerde Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Rus Z.A. ile çalıştığı kafede görüşmeye gittiği anlar yer aldı. Doku, Z.A. ile görüştükten sonra kafeden ayrılan, üzgün ve düşünceli halde ellerini göğsünün üzerinde bağlayıp, ana caddeden karşıya geçerken mobese kameralarına yansıyor. Doku, daha sonra minibüs durağında beklediği saat 11.26'dan saat 11.30'a kadar cep telefonuyla konuşma yapmasının ardından Dinar Deresi yönüne giden minibüse bindikten sonra kamera açısından çıkıyor. 
TELEFON GÖRÜŞMESİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPTIĞI BELİRLENDİ
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun, 11.26 ile 11.30 saatleri arasında kiminle konuştuğunun tespit edilmesi için GSM operatörlerine yazı gönderildi. Operatörlerden, Doku'nun hattıyla söz konusu saatlerde herhangi bir telefon görüşmesinin yapılmadığı bilgisi geldi. Başsavcılık, bunun üzerine Doku'nun arkadaşı Z.A.'nın ifadesine başvurdu. Z.A., başsavcılığa verdiği ifadesinde, belirtilen saatte Gülistan Doku ile internet üzerinden görüşme yaptığına değindi. Z.A., ifadesinde şunları kaydetti: 
"Gülistan, çalıştığım kafeteryaya geldi bir süre görüştükten sonra benden ayrılarak, kaldığı yurda gideceğini söyledi. Yurdun bulunduğu bölge Atatürk Mahallesi'nde ancak Gülistan tam ters taraftaki minibüs durağında beklemeye başlayınca ben de kendisini internet üzerinden aradım. Neden yurda gitmediğini ve ters yönde beklediğini sordum. Gülistan, Munzur Üniversitesi'ne gidip, hocasıyla görüşüp, geri geleceğini söyledi. Ben de bu durum karşısında telefonu kapattım. Gülistan, minibüse binip, üniversite yönüne gitti."  
ARAMA ÇALIŞMALARINDA 29'UNCU GÜN
Öte yandan Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları, 29'uncu günde de sürdürüldü. AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı aramakurtarma polisleri ve jandarma aramakurtarma ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürdüğü çalışmalarda şu ana kadar genç kızın izine rastlanılmadığı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma da sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 Pazar günü 12.00 ile 13.00 saatleri arasındaki TunceliElazığ yolu Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak, tespit edildi. Ekiplerin, araç sürücüleriyle yaptığı görüşmede, saat 12.24'te, Pertek ilçesinden Tunceli'ye gelen aracın kamerasına Sarı Saltuk Köprüsü'nden geçerken bir kişinin yansıdığı belirlendi. Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, köprü üzerinde çömelmiş halde durduğu görüldü. Görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin, Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

TUNCELİ

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
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