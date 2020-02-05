Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kentte 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için kent merkezi ile 7 ilçede karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda da ulaşımın aksamaması amacıyla ekipler önlemler aldı.



TUNCELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:53

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.