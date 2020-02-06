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Tunceli’de yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldı

İHA

Tunceli’de yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldı

Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı.
Tunceli’de çetin kış şartları nedeniyle zor durumda olan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından çalışma yapıldı. Ekipler, yaklaşık 2 ton buğday kırığı ve samanı Munzur ve Pülümür Vadisi’nin yanı sıra ilçelerde belirlenen yaban hayatı sahalarına bıraktı. Başta yaban keçileri ile kanatlılar olmak üzere yaban hayvanları için yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

TUNCELİ

06 Şubat 2020 Perşembe

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