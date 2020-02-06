Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Maçoğlu'na ziyaret 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Maçoğlu'na ziyaret 

DHA

İSTANBUL'un Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Murat Çalık, Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çalık, "Tunceli'nin çok özel lezzetleri var. Herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Gelip, görsünler; çok güzel kent. Tunceli Belediyesi ile iş birliğine de hazırız" dedi. 

İSTANBUL'un Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Murat Çalık, Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çalık, "Tunceli'nin çok özel lezzetleri var. Herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Gelip, görsünler; çok güzel kent. Tunceli Belediyesi ile iş birliğine de hazırız" dedi. 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Elazığ ve Malatya'da deprem bölgelerinde yaptığı incelemelerin ardından Tunceli'ye geldi. Bu sabah kente ulaşan Çalık, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Belediye binasındaki ziyarette konuşan Çalık, uzun zamandır Tunceli'ye gelmek istediğini belirterek, şunları söyledi:
"Tunceli'yi sadece görmek değil hissetmek gerekir. Geçmiş yıllarda birkaç kez gelmiştim ama hep bahar ayında gelmek istiyorum buraya. Mesela Ovacık'a gidemedim. Munzur Gözeleri çok merak ediyorum, orayı görmek istiyorum. Baharda gelip, oraları da görmek istiyorum. Munzur Tunceli'nin en önemli omurgası ve yaşam kaynağıdır. Tunceli'de güzel işler de oluyor. Tunceli'ye özgü bitkiler var. Dağ sarımsağını ilk kez burada tattım. 'Gulik' diye bir bitki var, inanılmaz lezzetli. Tunceli'nin çok özel lezzetleri var, herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Gelip, görsünler; çok güzel bir kent. Belediye olarak Tunceli Belediyesi ile iş birliğine hazırız. Biz Tunceli'de önemli gördüğümüz hizmetleri hep örnek alır, uygulamaya çalışırız. Belediyeler bunu bence yapmalı. Bizim farklı ve güzel işlerimizi de Tunceli Belediyesi örnek alacaktır. Önemli olan, belediyelerde siyaset yapmadan hizmet yapmak, yaşamı kolaylaştırmaktır. Siyaset mekanizmasının en az girmesi gereken yer, belediyelerdir. Türkiye'deki gibi belediyelerde siyaset yapmamak gerekir. Çünkü bizde her konu siyaset malzemesi yapılıyor. Bunun için yerelde belediyelere siyaset girmeden hizmetler yapılmalı." 
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu da Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a ziyareti için teşekkür ederek, "Tunceli Belediyesi olarak ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduk ve elimizden gelen bütün gayreti göstererek, depremzedelerimin yanında olmak istedik. Sayın Başkan ile iş birliği yaparak, karşılıklı hizmetler yapmak isteriz. Belediyemizin ekonomik durumu ortada, tabi ki bizlere yardımları olursa mutlu oluruz. Önümüzdeki süreçte belli konularda Beylikdüzü Belediyesi ile çalışmalarımız mutlaka olacaktır" dedi. 

TUNCELİ

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 bin 900 rakımda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
YEREL HABERLER 2 bin 900 rakımda depremde hayatını kaybedenler için ...
Tunceli’de yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tunceli’de yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldı
Köpeğin, annesi telef olan yavru kediye şefkati
YEREL HABERLER Köpeğin, annesi telef olan yavru kediye şefkati
Tunceli'nin 2 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Tunceli'nin 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Tunceli’nin 2 ilçesinde okullara kar tatili
YEREL HABERLER Tunceli’nin 2 ilçesinde okullara kar tatili
Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı
Tunceli’de kar, 155 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Tunceli’de kar, 155 köy yolu ulaşıma kapandı
Ovacık'ta eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ovacık'ta eğitime kar engeli
Ovacık'ta okullara kar tatili
YEREL HABERLER Ovacık'ta okullara kar tatili
Tunceli’de 12 proje 2020 yatırım programına alındı
YEREL HABERLER Tunceli’de 12 proje 2020 yatırım programına alındı
Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X