Ovacıklılar, yağan 1,5 metre karı az buldu

TÜRKİYE'nin en fazla kar yağışının olduğu bölgelerinden olan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde vatandaşlar, bu yıl yağan 1,5 metre karı az buldu. Geçen yıl kar kalınlığının 3 metreye ulaştığını belirten ilçe sakinleri, toprağın ve doğanın verimli olması için en az 3 metre karın yağması gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinin başında gelen Ovacık ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Geçen yıl 3 metre karın yağdığı Ovacık'ta, bu yıl yağışın az olması, ilçe sakinlerini üzdü. İlçe sakinleri, doğanın verimliliği için en az 3 metre karın yağması gerektiğini belirtti.

Ağır kış koşularının hakim olduğu ilçede, tek katlı evler tamamen kara gömülürken, birçok cadde ve sokak ise kar tünelini andırdı. Kar, Kandolar Mahallesi yakınlarında bulunan bazı konutların çatı katına kadar ulaşmış durumda. Kar yağışının daha yoğun olmasını isteyen ilçe sakinleri, akarsular ve doğanın verimliliği için bunun gerekli olduğunu savunuyor.

İlçe sakinlerinden Mehmet Yüksel, geçen yıllarda kar yağışının Ovacık'ta çok daha yoğun olduğunu ifade ederek, "Bu yıl şu ana kadar 1,5 metre kar yağdı. Eskiden biz evimize giderken metrelerce karın üstünden yürürdük. Kar yağması iyidir, yollarımız kapanıyor ama bir gün sonra açılıyor. Doğanının verimliliği için en az 3 metre karın yağmasını istiyoruz" dedi.

'OVACIK'TA KIŞ HER YIL ZORLU GEÇER'

Evlerin tamamen kara gömüldüğünü anlatan Kandolar Mahallesi sakinlerinden Özlem Kayaoğlu ise kış şartların zorlu geçtiğini belirterek, "Birkaç gün önce yağan kar nedeniyle dışarı bile çıkamadık. Yol açma çalışmaları uzun sürdü. Sokaklara iş makineleri zorlukla girdi. Tabi ki bu kar ilçenin turizmi için çok iyi bir durum. Ovacık'ta kış her yıl zorlu geçer. Bulunduğumuz Obamkent konutlarında kar kalınlığı 1,5 metreden fazla göründüğü gibi evlerimiz kara gömülmüş durumda" diye konuştu.



TUNCELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:53

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