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Tunceli’nin bir ilçesi kara gömüldü Tunceli'de son günlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ...

İHA

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde evler görünmez hale geldi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Hayat şartlarını zorlaştıran kar aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor.

Tunceli’nin bir ilçesi kara gömüldü Tunceli'de son günlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinin merkezinde kar kalınlığı yer yer 2 metreye yaklaştı Bir çok zorluğa neden olan kar, görsel bir şölende sunuyor

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde evler görünmez hale geldi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Hayat şartlarını zorlaştıran kar aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor.
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli’nin özellikle yüksek rakımlı Ovacık ilçesinde yoğun olarak ara ara devam ediyor. Her yıl kar yağışının en çok olduğu ilçelerden olan 3 bin 500 nüfuslu Ovacık merkezinde son yağışlarla birlikte kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. İlçenin yüksek kesimlerinde 4 metreye kadar yaklaşan kar, hayatı da olumsuz etkiledi. Evlerin kardan kaybolduğu ilçede vatandaşlar, günlerinin büyük bölümünü çatı ve pencere önlerindeki karları temizlemekle geçirirken, bir çok köy yolu da ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi. Bir çok olumsuzluğa neden olan kar öteyandan görsel güzellik sunuyor.
Ovacık ilçesinin kar memleketi olduğunu belirten yöre sakinlerinden Fergül Eren, “Evleri görüyorsunuz kardan gözükmüyor. Kış şartları zor burada. 89 ay sobalar yanıyor. Normalde pencereden baktığımız zaman dışarıyı göremiyoruz. O seviyede. Şu an zor durumdayız” dedi.
Kar kalınlığının 2 metre olduğunu belirten Alican Özden ise “Kış şartları zor. Okullar tatil edildi. Köy yolları kapalı” diye konuştu.
Tunceli’de kış mevsiminin en çetin geçtiği yerin Ovacık olduğunu dile getiren Doğukan Saylı da, “2 metreye yakın kar var. Sabahtan beri camlarımızı açıyoruz. Hayat şartları zor. Tunceli’de kışın en çetin geçtiği yer Ovacık, aylarca sürüyor burada yaşamak zor” diyerek yaşadıkları durumu aktardı.

TUNCELİ

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:14
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