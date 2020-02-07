Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor. Vali Tuncay Sonel de arama çalışması yapılan bölgeye gelerek bilgi aldı.

Tunceli’de 5 Ocak'tan bu yana haber alınmayan ve en son Sarı Saltuk viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına yansıyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayar Baraj Gölü’nde bot ve teknelerle devam ediliyor. Dalgıç polislerin de yer aldığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Doku’nun ailesi de çalışmaları yakından takip ediyor.

Vali Tuncay Sonel de Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte devam eden arama çalışmalarını yerinde takip etti. Sonel, Doku’nun ailesiyle de görüşerek yapılması gereken her şeyin yapıldığını belirtti.

TUNCELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:53

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