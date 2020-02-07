Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli Erzincan kara yoluna düşen dev kaya parçaları, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Yağışlı havanın etkisi altında olan Tunceli'de, PülümürErzincan kara yolunun 38. kilometresine dağdan kopan dev kaya parçaları düştü. Sürücülerin fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada devasa boyuttaki kayalar temizlendi.

Öte yandan yetkililer, TunceliPülümürErzincan kara yolunu kullanacak sürücülerin çığ ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı.

TUNCELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:55

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.