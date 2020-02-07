Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

Tunceli Erzincan kara yoluna düşen dev kaya parçaları, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
Yağışlı havanın etkisi altında olan Tunceli'de, PülümürErzincan kara yolunun 38. kilometresine dağdan kopan dev kaya parçaları düştü. Sürücülerin fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada devasa boyuttaki kayalar temizlendi.
Öte yandan yetkililer, TunceliPülümürErzincan kara yolunu kullanacak sürücülerin çığ ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı.
TUNCELİ
07 Şubat 2020 Cuma
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