(Görüntülü) Tunceli- Erzincan yoluna kaya parçaları düştü 

TUNCELİErzincan yoluna düşen kaya parçaları, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. TunceliErzincan yolunun 38'inci kilometresinde, kopan kaya parçaları yola düştü. Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası facia önlerken, durumu gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin, iş makinesiyle kaya parçalarının yoldan kaldırmasıyla trafik akışı tekrar sağlanmaya başlandı.
TUNCELİ
07 Şubat 2020 Cuma
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