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Tunceli'de 56 dönüm arazi sanayi esnafına tahsis edildi

İHA

Tunceli'de bulunan Küçük Sanayi Sitesinde zor şartlarda çalışan esnafların yeni yer talebi Vali Tuncay Sonel tarafından yerine getirilerek, 56 dönüm arazi tahsis edildi, tapusu da verildi.

Tunceli'de 56 dönüm arazi sanayi esnafına tahsis edildi

Tunceli'de bulunan Küçük Sanayi Sitesinde zor şartlarda çalışan esnafların yeni yer talebi Vali Tuncay Sonel tarafından yerine getirilerek, 56 dönüm arazi tahsis edildi, tapusu da verildi.
1987 yılında kurulan ve içerisinde 44 işyeri bulunan Tunceli Küçük Sanayi Sitesi, meskun mahal içerisinde ve fiziki şartları kötü durumda olması nedeniyle esnaflar Vali Tuncay Sonel'e yeni yer talebinde bulundu. Bunun üzerine Vali Sonel, Aktuluk Mahallesi'ndeki 56 dönümlük araziyi Küçük Sanayi Sitesi olarak tahsis edilmesi için gerekli girişimlerde bulunup sonuçlandırdı.Küçük Sanayi Sitesini ziyaret eden ve esnaflarla bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, yeni yerin tapusunu sanayinin en kıdemli ustası olan Resul Mak`a teslim etti.
Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin huzura kavuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteklerinin önemine aktaran Vali Tuncay Sonel, kahraman güvenlik güçlerinin teröristle mücadele başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldiğini aktardı.
"Yeni sanayi sitesi kısa sürede yapılacak"
Tahsis edilen yeni arazi ile esnafların rahat şartlarda çalışacağına dikkat çeken Sonel, "İlk geldiğimiz aylarda Tunceli istihdamda iller arasında 81. idi. Açılan tekstil fabrikaları ve işletmelerle 4. sıraya yerleştik. Küçük Sanayi Sitemizde 44 esnaf arkadaşımız vardı ve çalışma alanları yetersizdi. 56 dönüm arazinin mera vasfı kalktı. Bunun tapusunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Tunceli’ye vermiş olduğu önemle ve destekle kısa sürede çıkardık. 44 esnafımız inşallah yeni yerde 77 esnafımıza ve dükkan sayısına ulaşacak. Allah’ın izni ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın katkılarıyla da kısa sürede yeni sanayi sitemiz yapılarak sizlerin kullanımına sunulacak. Hem sizlere yeni bir yer kazandırılmış olacak hem de esnaf sayımız çoğalmış olacak. Böylece yöre ve aile ekonomisine de katkı sağlanmış olacak. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza sizler adına teşekkür ediyoruz" dedi.
Vali Tuncay Sonel'in kendilerine önemli destekleri olduğunu aktaran Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Celal Ateş ise "Yer alımında, mera vasfındaki bu yeri bize küçük sanayi için tahsis etti. 56 dönümlük bir yer. Kendisine küçük sanayi sitesi esnafı olarak çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz orayı yapar bitiririz. Halkımıza güzel hizmetleri sunarız” ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

08 Şubat 2020 Cumartesi

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