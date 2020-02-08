Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli genelinde 1 haftadır süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı TunceliErzincan Karayolu'nun Pülümür Cankurtaran Tepesi'nde fırtına, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı, zincirsiz araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.

TUNCELİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:56

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.